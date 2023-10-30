غزال يقود هجوم بشكتاش في مواجهة غازي عنتاب

يواجه الدولي الجزائري رشيد غزال، اليوم الإثنين، رفثة ناديه بشكتاش، الضيف فريق غازي عنتاب، لحساب الدوري التركي الممتاز.

وكشفت إدارة نادي بشكتاش، عبر الحساب الرمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية، والتي ضمت اسم غزال.

ويعلق مدرب نادي بشكتاش، آماله على مهاجمه الدولي الجزائري، لهز الشباك، وقيادة الفريق لتحقيق الفوز في هذا اللقاء.

يذكر أن رشيد غزال، وناديه بشكتاش، يتواجدون في المركز السادس من ترتيب الدوري التركي برصيد 16 نقطة، فيما يحتل غازي عنتاب المركز الـ16 بتسعة نقاط.