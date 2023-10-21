غزال يقود هجوم بشكتاش في مواجهة غلطة سراي

يواجه الدولي الجزائري رشيد غزال، اليوم السبت، رفقة ناديه بشكتاش، مضيفهم غلطة سراي، في قمة الدوري التركي.

وكشفت إدارة نادي بشكتاش، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، والتي ضمت اسم غزال.

ويحمل المهاجم الدولي الجزائري، آمال ناديه بشكتاش في هذا اللقاء، من أجل هز الشباك، وقيادته لتحقيق الفوز.

يذكر أن هذه المباراة التي سيخوضها رشيد غزال، رفقة ناديه بشكتاش، في مواجهة غلطة سراي، تدخل ضمن الجولة التاسعة من الدوري التركي الممتاز.