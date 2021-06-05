غزال يكشف قصة الدراجة النارية التي أنقذت موسمه في الدوري التركي!

كشف مهاجم المنتخب الوطني رشيد غزال قصة الدراجة النارية التي أنقذت موسمه في الدوري التركي، والتي إستعان بها لتسجيل ملفه في الرابطة التركية خلال الدقائق الاخيرة من الميركاتو لتفادي إزدحام حركة السير.

وأجرى مهاجم بيشكتاس التركي حوارا مطولا مع التلفزيون الجزائري تطرق من خلاله للعديد من النقاط التي تخص المنتخب الوطني قائلا:

“لا لا أدري، على كل حال حينما أمضيت الموسم الفارط في بيشكتاس، في آخر يوم من الميركاتو الذي شارف على الإنتهاء، وفي إسطنبول هناك إزدحام مروري كبير، وكان علي الوصول سريعا للرابطة لإيداع ملفي، إستعنت بطاكسي الدراجات النارية للوصول سريعا وتفادي تضييع وضع الملف وهذا إستغرق بضع دقائق فقط”.