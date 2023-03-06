غزال يلتحق بالتدريبات الجماعية لبيشكتاش

التحق الدولي الجزائري، رشيد غزال، بتدريبات ناديه بيشكتاش التركي، التي جرت اليوم الاثنين، وهو ما يؤكد تعافيه نهائيا من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكان غزال، قد أصيب يوم الـ 26 فيفري الماضي، خلال عملية الاحماءات الخاصة بمواجهة بيشكتاش وضيفه أنطاليا، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 14 من “السوبر ليغا”

وأكدت التقارير الأولوية، حاجة غزال، إلى راحة تستمر لـ 3 أسابيع، بسبب إصابته الجديدة، إلا أن لاعب الخضر. عاد إلى التدريبات قبل الموعد المحدد. حسبما جاء في موقع “cumhuriyet” التركي. ليريح بذلك، مدربه في بيشكتاش، غونيش سينول.

يذكر أن بيشكتاش. يحضر لمواجهة نادي إسطنبول باشاك شهير، الذي يلعب له الدولي الآخر، أحمد توبة، يوم الأحد القادم ضمن الجولة الـ 25.