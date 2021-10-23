غزال ينال جائزة لاعب الموسم في تركيا

تحصل الدولي الجزائري، رشيد غزال، جائزة لاعب الموسم الماضي في الدوري التركي، والذي توج به عن جدارة وإستحقاق رفقة ناديه بشيكتاش.

وشارك “كبسولة الصغير” في 31 مُباراة كاملة، تمكن خلالها من زيارة الشباك في ثماني مُناسبات، كما نجح في التوقيع على رقم قياسي في التمريرات الحاسمة، من خلال تقديم 17 “أسيست” لزملائه.

وكانت الإحصائيات السالف ذكرها، سبب في قيام إدارة بشيكتاش بشراء عقد اليساري بشكل نهائي من ليستر سيتي، الصيف الماضي، بعدما كان ينشط مع “النسور” على شكل إعارة فقط.