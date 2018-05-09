غزال يهنئ شقيقه رشيد بهذه المناسبة

هنئ الدولي الجزائري الشابق، عبد القادر غزال، اليوم الأربعاء، شقيقه رشيد غزال، بمناسبة عيد ميلاده الـ26، المصادف لـ09 ماي.

ونشر عبد القادر غزال، تغريدة عبر حسابع على “تويتر” جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد، 26 سنة، الحمد لله، أخي الصغير”.

وأضاف مهاجم المنتخب الوطني، سابقا: “أتمنى لك الصحة، وسعادة لا يمكن تصورها إن شاء الله”.

وتربط عبد القادر غزال، علاقة وطيدة بشقيقه رشيد، إلى جانب كونه مستشاره الخاص، وكيل أعماله في حياته الكروية”.

وأرفق عبد القادر غزال، تغريدته هذه، بصورة يظهر فيها معانقا شقيقة الصغير رشيد، لاعب نادي موناكو الفرنسي.