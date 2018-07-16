غزال يهنئ فرنسا بطريقة استفزازية

هنأ الدولي الجزائري السابق، رشيد غزال، المنتخب الفرنسي، بمناسبة تتويجه بكأس العالم 2018، بطريقة استفزازية.

ونشر عبد القادر غزال، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، جاء فيها: “هنيئا لكل لاعبي المنتخب الفرنسي، وشكر خاص لقارة إفريقيا الرائعة”.

وأرفق اللاعب السابق للخضر، تغريدته هذه، بمجموعة من الصور، أظهر من خلالها دور اللاعبين الأفارقة في تتويج فرنسا بكأس العالم 2018.

وكتب في إحدى الصور التي نشرها غزال: “اللحظة الوحيدة التي لا يزعج فيها المغتربون أحد”، في إشارة منه للاعبي منتخب فرنسا، ذوي الأصول الإفريقية.