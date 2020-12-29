غزال يواصل الإبهار في تركيا

واصل الدولي الجزائري، رشيد غزال، عروضه القوية في الدوري التركي، رفقة ناديه بشيكتاش، عندما ساهم في إنتصار جديد لهذا الأخير، خلال مواجهة سيفاز سبور.

ونجح الجناح الطائر، في تقديم تمريرة حاسمة جديدة، هي الثالثة له على التوالي، والسادسة له في المجموع منذ بداية الموسم.

ويحتل اليساري، المركز الأول في ترتيب أفضل الممررين الحاسمين في “السوبر ليغ”، وهو ما يُوضح المُستوى الذي وصله.

وستدفع المُستويات الكبيرة التي يُقدمها “كبسولة الصغير”، إدارة فريقه، لشراء عقده الصيف القادم من ليستر سيتي.

يُذكر بأن خريج مدرسة أولمبيك ليون، ينشط حاليا مع كبير مدينة إسطنبول على شكل إعارة، ولعب 10 مُباريات كأساسي.

وتعتبر هذه الحصيلة، المُحققة في بضعة أشهر أفضل، بكثير من مما لعبه الموسم الماضي كاملا مع فيورنتينا “9 مرات كأساسي”.