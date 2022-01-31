غزال يوجه رسالة مُباشرة لبلماضي !
بقلم عبد النور حواز
وجه النجم الدولي الجزائري، رشيد غزال، رسالة مُباشرة للناخب الوطني، جمال بلماضي.
جناح فريق بيشكتاش التركي قال في تصريحات للصحافة التركية:”هدفي الأكبر حاليا هو العودة للمُنتخب الوطني”.
كما أضاف:”أنا قادر على مُساعدة الخضر في الشق الهجومي خاصة في الدور الفاصل المؤهل للمونديال”.
وختم:”تنتظرنا مواجهتين قويتين أمام الكاميرون في الدور الفاصل، لكننا قادرون على بلوغ المونديال”.
ولم يستدعي الكوتش جمال أفضل لاعب في الدوري التركي الموسم الماضي للمشاركة في كان الكاميرون.
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