غزال يوجه رسالة مُباشرة لبلماضي !

وجه النجم الدولي الجزائري، رشيد غزال، رسالة مُباشرة للناخب الوطني، جمال بلماضي.

جناح فريق بيشكتاش التركي قال في تصريحات للصحافة التركية:”هدفي الأكبر حاليا هو العودة للمُنتخب الوطني”.

كما أضاف:”أنا قادر على مُساعدة الخضر في الشق الهجومي خاصة في الدور الفاصل المؤهل للمونديال”.

وختم:”تنتظرنا مواجهتين قويتين أمام الكاميرون في الدور الفاصل، لكننا قادرون على بلوغ المونديال”.

ولم يستدعي الكوتش جمال أفضل لاعب في الدوري التركي الموسم الماضي للمشاركة في كان الكاميرون.