غزال يُجهز مُفاجأة غير سارة لبشيكتاش

يُحضر الدولي الجزائري، رشيد غزال، مُفاجأة غير سارة تماما لنادي بشيكتاش، والذي يُسابق الزمن من أجل شراء عقده من ليستر سيتي، ولكن دون جدوى الى غاية كتابة هذه الأسطر، بسبب المطالب المُبالغ فيها من طرف الإنجليز.

وكشف الإعلام التركي، بأن الجناح الطائر يتفاوض وبشكل سري مع الغريم الأبدي لبشيكتاش، ألا وهو غالاتاساراي، الساعي لخطفه سريعا وهو الذي كان أحسن لاعب في السوبر ليغ، الموسم الماضي دون مُنازع.

يُذكر بأن صاحب القدم اليُسرى، وإضافة للمُقترحات التركية، فإنه مُتابع من بعض الفرق الخليجية، ولكنه غير مُتحمس لخوض تجربة هناك في الفترة الحالية، لأن ذلك سيعصف بنسبة كبيرة بمكانته مع المنتخب الوطني.