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“غزال” يُشارك في أشهر برامج “تلفزيون الواقع” بإيطاليا!

الرياضة
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“غزال” يُشارك في أشهر برامج “تلفزيون الواقع” بإيطاليا!
بقلم إسماعيل عشاش

أختير الدولي الجزائري السابق، عبد القادر غزال للمُشاركة في أحد أشهر برامج “تلفزيون الواقع” في إيطاليا والمُسمى “L’isola dei famosi”.

وسيتواجد “كبسولة” رفقة العديد من نجوم الساحة الإيطالية، في جزيرة مهجورة، وسيكون مُجبرا على التأقلم مع ظروف العيش هناك لوحده.

يُشار بأن هذا البرنامج هو نسخة طبق الأصل لحصة “koh-lonta” الشهيرة بفرنسا، مع فارق وحيد وهو أن المُشاركين فيه “نجوم”.

يُذكر بأن محبوب جماهير “مُحاربي الصحراء”، إعتزل كُرة القدم منذ قرابة ثلاث سنوات، ليُركز على أعماله الحُرة في التجارة والإستثمار.


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