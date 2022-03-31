غزال يُعبر عن تأثره عقب نكسة الكاميرون !

عبر النجم الدولي الجزائري، رشيد غزال، عن تأثره الشديد عقب إقصاء المنتخب الوطني أمام الكاميرون.

لاعب فريق بيشكتاش التركي نشر اليوم الخميس صورتين له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

وتُظهر الصورتين صاحب الرجل اليُسرى السحرية وهو يبكي بحرقة عقب نهاية لقاء الخضر أمام الكاميرون.

كما أرفق غزال الصورتين بعلم الجزائر إضافة إلى قلب مُحطم في إشارة لتأثره الشديد.

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