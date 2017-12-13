غزال يُنقذ نفسه من التسريح!!

تمكن الدولي الجزائري، رشيد غزال وبفضل إستفاقته مع “موناكو” من إنقاذ نفسه، وتجنب عرضه للبيع بداية من الميركاتو الشتوي الداخل.

وأشارت جريدة “ليكيب” بأن “كبسولة الصغير” ظهر خلال المُبارتين الأخيرتين بمُستويات جيدة على العموم، مكنته من إسترجاع ثقة الطاقم الفني.

وكان “ليوناردو جارديم” مُدرب فريق “الإمارة”، غاضبا من جناحه، لدرجة التهديد بوضعه في قائمة المُسرحين إن لم يستدرك نفسه سريعا.

وجاءت تحذيرات البرتغالي، لتدفع لاعب “ليون” السابق لبذل مجهودات مُضاعفة، ظهرت بصفة خاصة سهرة، الثلاثاء، أمام “كون” في كأس الرابطة.

وتعرض، رشيد غزال لإنتقادات لاذعة منذ بداية الموسم الجاري، وهو الذي إكتفى بهدف وتمريرتين حاسمتين في 15 مُباراة شارك فيها.