غزال يُوجه رسالة لمدربه !

تمكن رشيد غزال من إثبات نفسه من جديد في مباراة أمس ضد “ماتز” في الدوري الفرنسي، بتقديمه لمباراة كبيرة، أين أشادت به صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

حيث صنفته الصحيفة كثاني أفضل لاعب في المباراة، بتنقيط 6/10 كما أنه سجل هدفا رائعا.

غزال الذي كان بعيدا عن مستواه، أصبح يعمل بجهد كبير حتى يستطيع كسب ثقة مدربه “ليوناردو جارديم”.

من جهة أخرى، سيكون الهدف الذي سجله بمثابة دفع معنوي كبير للاعب من أجل مواصلة الإجتهاد في باقي المباريات.

غزال كان لديه العديد من العروض في هذا الميركاتو، وإدارة موناكو لم تحسم بعد موقفها من رحيل أو بقاء الجزائري.