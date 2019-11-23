غزال يُوضح أسباب إستبعاده عن الخضر

أكد الدولي الجزائري رشيد غزال، بأنه يتفهم عدم تواجده مع المنتخب الوطني بشكل مُنتظم خلال الأشهر الماضية.

وصرّح قائلا في حديث لموقع “فرينزي فيولا” الإيطالي :”أعتقد بأن عدم إستدعائي أمر طبيعي الى أبعد الحدود”.

وواصل :”عدم نيل فرصتي بشكل مُنتظم، يعود لعدم مُشاركتي بصفة دائمة مع فريقي، وهو ما يُفسر غيابي عن مجموعة الخضر”.

وأكد كبسولة الصغير، بأنه يستهدف العودة لتشكيلة مُحاربي الصحراء في أقرب الآجال الممكنة.

وختم :”اللعب مع المنتخب الوطني يبقى فخرا كبيرا بالنسبة لي، وأعمل على فرض نفسي مع فيورنتينا لإسترجاع مكانتي معه مُستقبلا”.