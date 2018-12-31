غزال:”2018 كان صعباً وأتمنى التحسن مع ليستر”

كشف الدولي الجزائري رشيد غزال، أن سنة 2018 كانت من بين الأصعب في مسيرته الكروية سواء مع موناكو الفرنسي وليستر سيتي الإنجليزي.

وأجرى غزال حواراً مطولا خصّ به لموقع “غول” العالمي بعد إختياره ضمن قائمة أفضل 25 لاعبا عربا في العالم لعام 2018.

أين قال:”عام 2018 كان معقدًا بالنسبة لي لأنني لم أخض مباريات كثيرة في موناكو الفرنسي، وهناك لاعبين عرب الذين قدموا عامًا أفضل مني”.

وعن تطلعاته للعام المقبل، صرح:”الأمور في ليستر بدأت تتحسن، أتمنى أن أشارك لمدة أطول ومساعدة فريقي لقيادة الثعالب لختام الموسم في مركز جيد بالدوري”.