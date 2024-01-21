غزة.. أزيد من 25 ألف شهيد و62 ألف جريح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، إن عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى أكثر من 25 ألف شهيد وما يزيد على 62 ألف جريح.

وحسب الصحة الفلسطينية في غزة، إستشهد 25,105 فلسطينييا وأصيب 62681 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأضافت الوزارة أن نحو 178 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 293 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت خان يونس، جنوبي قطاع غزة. ما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.

وأوضحت مصادر طبية، أن طائرات الجيش الحربية استهدفت حي الأمل، غربي خان يونس جنوب القطاع. ما أسفر عن مقتل عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح.

كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.