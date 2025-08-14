غزة.. أكثر من 200 وفاة جراء الجوع وسوء التغذية

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا الجوع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 235، بينهم 106 أطفال.

وأوضح المكتب في بيان أن هناك 40,000 رضيع (أقل من سنة) يعاني من سوء تغذية يهدد حياته. 250,000 طفل (أقل من 5 سنوات) يعاني من نقص غذاء يهدد حياته مباشرة 1,200,000 طفل (أقل من 18 عاما) يعيش حالة انعدام أمن غذائي حاد.

وفي السياق، ذكرت وزارة الصحة في غزة أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية. ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 239 شهيدا، من بينهم 106 أطفال.

وأفاد مدير الإغاثة الطبية في غزة بأن “الاحتلال يستهدف مناطق الزيتون والشجاعية والتفاح بشكل مركز. وقد سقط عدد كبير من الجرحى والاحتلال يمنع دخول سيارات الإسعاف، وحاصرت أعدادا كبيرة من المواطنين في منطقة الزيتون. كما تمنع إدخال كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية”.