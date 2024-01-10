غزة.. إستشهاد 23357 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، إن 23,357 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 59,410 في الهجمات الصهيونية على القطاع منذ 7 أكتوبر.

وحسب بيان الوزارة، إستشهد 147 فلسطينيا وأصيب 243 آخرون خلال الساعات الاربع والعشرين المنصرمة.

في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يأتي هذا بينما تواصلت الغارات الجوية والقصف المدفعي مستهدفة عدد من الأحياء والمنازل شرقي ووسط مدينة خان يونس ومخيمات المحافظة الوسطى.

بالإضافة إلى محاولات القوات الاسرائيلية التوغل في عمق هذه المناطق وسط اشتباكات ضارية مع مسلحين فلسطينيين.