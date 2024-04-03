غزة.. إستشهاد 32975 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 32975 فلسطينيا قتلوا وأصيب 75577 آخرون في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة، إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 59 قتيلا و83 جريحا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

مشيرة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس إن عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ بداية الحرب على غزة ارتفع إلى 140 صحفيا.