غزة.. إغلاق مستشفى القدس بشكل كامل

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة عبد الجليل حنجل، إنه تم إغلاق مستشفى القدس بشكل كامل.

وذلك بسبب انقطاع الطرق المؤدية إليه جراء القصف الصهيوني.

وأضاف عبد الجليل حنجل أن جيش الإحتلال يستهدف قوافل الجرحى والمساعدات والإغاثة، مشيرا إلى انقطاع الطرق المؤدية إلى مستشفى القدس بشكل كامل.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت اليوم الاثنين، مقتل 10022 فلسطينيا بينهم 4104 أطفال، منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن “الاحتلال استهدف مباشرة مستشفى الصحة النفسية الوحيد في قطاع غزة، كما استهدف مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال”.

وللإشارة، استشهد عشرات الفلسطينيين في اليوم الـ31 من الحرب على غزة، اثر غارات صهيونية ليلية مكثفة، بعد يوم من ارتكاب مجزرتين جديدتين، إحداهما قرب ميناء غزة، والثانية في مخيم المغازي، خلّفتا 75 شهيدا.