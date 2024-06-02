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غزة: إنتشال 70 جثمانا في جباليا

بقلم نادية بن طاهر
غزة: إنتشال 70 جثمانا في جباليا
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أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن فرقه انتشلت 70 جثمانا في جباليا.

وأشار الدفاع المدني، إلى أنه ليس مؤهلا للعمل الميداني خلال الحرب بسبب النقص الكبير في المعدات والآليات.

وقال الدفاع المدني أنه “تم انتشال 70 شهيدا وعدد كبير من الجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على جباليا”.

مشيرا إلى أن “عددا كبيرا من جثامين الشهداء لا يزال تحت الأنقاض ونحاول الوصول إليها لتحديد هويتها”.

ووصف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل بوقت سابق، مخيم جباليا بـ”المنطقة المنكوبة” جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.

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