غزة.. ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 45 ألفا و28 شهيدا

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني، المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 45.028 شهيدا و106.962 جريحا.

وأوضح المصدر نفسه، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 52 فلسطينيا. وإصابة 203 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أشار إلى أن آلاف الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في حين تمنع قوات الاحتلال وصول الإسعافات إليهم.

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