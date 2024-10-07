غزة.. ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني إلى 41638 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى 41.638 شهيدا، نحو 60% منهم أطفال ونساء.

وأضاف الوزارة، في حصيلة لها اليوم الإثنين، أن 25000 مريض وجريح بحاجة للعلاج بالخارج. منهم 12500 مريض سرطان حياتهم بخطر وبحاجة ماسة للعلاج بالخارج.

كما فقد القطاع الصحي،منذ بداية الحرب الصهيونية، 146 طبيبا من ذوي التخصصات المختلفة. كما أن 60 % من الأدوية غير متوفرة في المستشفيات والمراكز الصحية. و83 % من المستهلكات الطبية غير متوفرة في المستشفيات والمراكز الصحية.

وأكدت وزارة الصحة بغزة، أن الاحتلال تعمّد تدمير المنظومة الصحية في القطاع. ومنع دخول المستلزمات الطبية والأطباء من الخارج بل واستهدف الطواقم في غزة.