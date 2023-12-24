غزة.. ارتفاع عدد ضحايا مجزرة المغازي إلى 70 شهيدا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع عدد ضحايا مجررة مخيم المغازي إلى 70 شهيدا حتى اللحظة.

وحسب ما نقلته قناة الجزيرة، فإن عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال مخيم المغازي ارتفع إلى 70 شهيدا، وتوقع ارتفاع أعداد الشهداء.

وأوضحت أن قصف الاحتلال استهدف 4 منازل في المخيم، والعدد الكبير من الشهداء يعود إلى اجتماع الناس ليلا في المنازل.

وأشار القناة ذاتها إلى أن وجود نازحين ومهجرين في تلك المناطق يرفع أعداد الشهداء، إذ إن بعض المنازل قد يجتمع فيها نحو 100 شخص في عديد من الأحيان.