غزة: ارتقاء 23 شهيدا و80 شخصا تحت الأنقاض في مجزرة جديدة وسط مخيم البريج

ارتقى 23 شهيداً على الأقل في مجزرة جديدة ارتكبتها طائرات الاحتلال الصهيوني. إثر قصف منازل وسط مخيم البريج.

وحسب مراسل التلفزيون الجزائري بغزة، فإن نحو 80 شخصاً عالقا تحت الأنقاض في قصف الإحتلال على المخيم.

وأشار مراسل التلفزيون بغزة، إلى أن الطواقم الطبية تقوم بعمليات نقل وإجلاء المصابين إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات.

وطالب الدفاع المدني بغزة المنظمة الدولية للصليب الاحمر بضرورة العمل على التنسيق الفوري. لدخول الطواقم للمنطقة لانقاذ الأحياء قبل فوات الأوان.

وأشار الدفاع المدني بغزة أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 50 شخصاً في المنازل المستهدفة شرق مخيم البريج.