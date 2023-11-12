غزة.. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف صهيوني استهدف منزلا بخان يونس

استشهد مساء اليوم الأحد، 7 فلسطينيين اثر قصف لجيش الإحتلال الصهيوني بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وحسب مصادر إعلامية، فإن قصف الجيش الصهيوني استهدف منزلا شرق خان يونس .

وقد خلف هذا القصف الهمجي استشهاد 7 أشخاص بينهم 3 أطفال فيما أصيب أخرون بجروح خطيرة.

كما استهدف الإحتلال أيضا منطقة السدرة وسط مدينة غزة، مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى .

وللإشارة، قصفت القوات الإسرائيلية في اليوم الـ37 من العدوان على قطاع غزة، مستشفى للولادة مما أسفر عن استشهاد طبيبين، بينما أطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية النار على مجمع الشفاء الطبي، وخلّفت غارات جديدة على أحياء سكنية شمال وجنوب القطاع أكثر من 20 شهيدا.