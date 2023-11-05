غزة.. الإحتلال يشن أكثر من 100 غارة “عنيفة” وأحزمة نارية متتالية منذ نصف ساعة

شن طيران الإحتلال الصهيوني اليوم الأحد، غارات عنيفة على عدة مناطق في قطاع غزة.

وحسب مصادر إعلامية، فإن طيران الإحتلال شن أكثر من 100 غارة عنيفة وأحزمة نارية متتالية منذ نصف ساعة حتى الآن.