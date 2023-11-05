غزة.. الإحتلال يشن أكثر من 100 غارة “عنيفة” وأحزمة نارية متتالية منذ نصف ساعة
بقلم خالد زوبيري
شن طيران الإحتلال الصهيوني اليوم الأحد، غارات عنيفة على عدة مناطق في قطاع غزة.
وحسب مصادر إعلامية، فإن طيران الإحتلال شن أكثر من 100 غارة عنيفة وأحزمة نارية متتالية منذ نصف ساعة حتى الآن.
وأوضحت المصادر ذاتها، بأن الغارات المتتالية لطيران الاحتلال استهدفت مخيم الشاطىء وحي الزيتون والرمال.
وللإشارة، يواصل جيش الإحتلال في اليوم الثلاثين من الحرب على غزة، قصف المدنيين، حيث ارتكب مجزرتين جديدتين، إحداهما قرب ميناء غزة، والثانية في مخيم المغازي خلّفتا 75 شهيدا.
رابط دائم : https://nhar.tv/RRK75