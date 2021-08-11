غزة.. الفلسطينيون يؤدون صلاة الغائب على شهداء حرائق الجزائر

سيؤدي الفلسطينيون، صلاة الغائب على شهداء الجزائر والتضرع إلى الله عز وجل بأن يسقي الجزائر الغيث في جميع مساجد غزة، اليوم الأربعاء، على الساعة السادسة والنصف مساء.

وخلفت الحرائق الأخيرة بالجزائر، سقوط 65 شهيدا، من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا، معظمهم من بولاية تيزي وزو.

وأعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، عن حداد وطني لمدة 3 أيام ابتداء من يوم غد الخميس، بعد وفاة عدد من المواطنين، إثر الحرائق المنتشرة في عدة ولايات من الوطن.