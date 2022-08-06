غزة تحت القصف.. إستشهاد 15 فلسطينيا بينهم طفلة وسيدتان

ارتقى 15 شهيدا في غزة بفلسطين، خلال 24 ساعة الأخيرة، مع تواصل غارات إسرائيل اليوم السبت على قطاع غزة.

وحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، إستشهد 5 فلسطينيين بينهم سيدة مسنة في غارات إسرائيلية منذ ساعات صباح اليوم السبت.

ليبلغ إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين منذ عصر أمس 15 شهيدا بينهم طفلة وسيدتان، فيما أصيب 125 آخرين بجروح مختلفة.

وتواصل طائرات حربية إسرائيلية شن غارات متقطعة استهدفت منازل سكنية ومواقع تدريب ورصد تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أنه رصد تضرر 650 وحدة سكنية ما بين هدم كلي وجزئي جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.