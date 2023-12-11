غزة تستغيث.. 18205 شهيدا و49645 جريحا منذ بداية العدوان

أعلنت وزارة الصحة في غزة إرتفاع عدد الشهداء إلى 18205 شهيدا. بينما بلغ عدد الجرحى 49645 جريحا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ودعت وزارة الصحة في غزة الفرق الطبية في أنحاء العالم إلى التوجه للقطاع من أجل إنقاذ حياة الجرحى.

كما وجهت وزارة الصحة في غزة نداء إستغاثة حيث اكدت انه تم فقدان مئات الجرحى وهم ينتظرون العلاج خارج القطاع

ومازالت قوات الاحتلال تمنع الجرحى في المراكز الطبية شمالي القطاع من الوصول إلى المستشفيات.