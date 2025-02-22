غزة.. تسليم 6 أسرى إسرائيليين مقابل 602 فلسطيني برفح والنصيرات

تستعد كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة “حماس”، اليوم السبت، لتسليم 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الاناضول، أن كتائب “القسام” دشنت موقعين لتسليم الأسرى الإسرائيليين الستة. الأول في مدينة رفح جنوبي القطاع، والثاني في مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى.

يشار أنه في مدينة رفح، يبعد موقع التسليم مسافة تقدر بأقل من كيلو متر عن موقع تمركز الجيش الإسرائيلي جنوبي المدينة. ويشهد موقع التسليم حضورا شعبيا واسعا وسط انتشار لعناصر “القسام” الملثمة.

ومن المقرر أن تسلم القسام في هذا الموقع أسيرين إسرائيليين اثنين وهما تال شوهام وأفيرا منغستو. كما توافد الفلسطينيون إلى موقع التسليم في مخيم النصيرات، بانتظار بدء تسليم 4 أسرى إسرائيليين.

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