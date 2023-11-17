غزة.. حصيلة الشهداء تتجاوز 12 ألفا بينهم 5 آلاف طفلا

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الصهيوني المستمر على القطاع لليوم 42 على التوالي.

وحسب آخر إحصائية كشفها مكتب الإعلام الحكومي في غزة، فقد تجاوز عدد الشهداء 12 ألفا بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف امرأة.

وأضاف المكتب أن عدد المفقودين ارتفع إلى 3750 بينهم 1800 طفل، مشيرا إلى أن عدد المصابين تجاوز 30 ألفا، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء.

وللإشارة، تواصل قوات الاحتلال على غزة لليوم الـ42، استهداف المستشفيات ومحاصرتها بالدبابات.