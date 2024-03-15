غزة.. شهداء وجرحى بقصف صهيوني لمنزلين بمخيم النصيرات

قصف جيش الإحتلال الصهيوني، مساء اليوم الجمعة، منزلين اثنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وحسب مصادر إعلامية، فقد استهدف جيش الاحتلال منزلين شرق وغرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقد أسفر القصف الصهيوني عن إصابة واستشهاد عدد كبير من سكان المنزلين.

للإشارة، يواصل جيش الاحتلال في اليوم الـ162 للحرب على غزة، وسادس أيام شهر رمضان المبارك، استهداف المدنيين بأنحاء القطاع بعد ساعات من استشهاد العشرات في استهداف جديد لفلسطينيين أثناء انتظارهم مساعدات عند دوار الكويت وسط غزة.