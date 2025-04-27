غزة.. عشرات الشهداء والجرحى بغارات جوية إسرائيلية

إرتقى عشرات الشهداء، فجر اليوم الأحد، في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيليـ، على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وإستهدفت غارة جوية حي المنارة جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. فيما تعرضت مناطق أخرى في رفح والتفاح والزيتون لقصف عنيف.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلة شقة سكنية في مخيم البريج وسط القطاع، ما أسفر عن إستشهداد 3 مواطنين وإصابة آخرين.

فيما استمر القصف المدفعي الإسرائيلي على أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح شرق مدينة غزة.

وتم استهداف مجموعة من المواطنين في شارع السكة بحي الزيتون، ما أدى إلى إستشهداد 3 أشخاص وإصابة عدد آخر.

ونجحت الطواقم الطبية في إجلاء 4 مصابين جراء استهداف خيام للنازحين بالقرب من أبراج طيبة غرب خان يونس.

بينما وصلت جثامين شهداء آخرين إلى مستشفى المعمداني في غزة. نتيجة قصف استهدف مجموعة من الفلسطينيين في شارع السكة.