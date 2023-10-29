غزة.. قصف محيط المستشفى الوحيد لعلاج السرطان وحالة هلع بين المرضى

قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني، محيط مستشفى الصداقة التركي بقطاع غزة، حيث ألحقت به أضرارا بليغة جراء الاستهداف المتكرر لمحيطه.

ويعتبر مستشفى الصداقة التركي الوحيد لمرضى السرطان في قطاع غزة.

وحسب ما صرح به مدير عام المستشفى د.صبحي سكيك، فإن إن حالة من الهلع تصيب مرضى السرطان والطواقم الطبية جراء تحطيم مستشفى الصداقة التركي الوحيد لمرضى السرطان في قطاع غزة والحاق اضرار بليغة فيه نتيجة استهداف الاحتلال لمحيطه بشكل متكرر

وأضاف أن الاحتلال لم يكتف بزيادة معاناة واوجاع مرضى السرطان وحرمانهم من الادوية والسفر للعلاج بالخارج الا انه بات يعرض حياتهم للخطر باستهداف محيط المستشفى.

ومن جهتها، دعت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الرئاسة والحكومة التركية إلى وقف العربدة الصهيونية وحماية هذا الصرح الانساني الطبي.

وبذلك يواصل الجيش الصهيوني لليوم ال23 على التوالي، ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث قصف الأحياء السكنية والمستشفيات وتجمعات المواطنين والمساجد.