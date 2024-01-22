غزة.. مقتل وإصابة نحو 20 ضابطاً وجندياً صهاينة في خانيونس

قُتل وأوصيب نحو 20 ضابطا وجنديا صهاينة بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بقوات إسرائيلية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام صهيونية، فقد استدعى الجيش الصهيوني قوات إنقاذ إلى غربي خان يونس بعد انفجار نفق مفخخ بجنوده وضباطه.

ومن جهتها، أعلنت كتائب القسام، أن مقاتليها “استهدفوا دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105″ غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.

وأوضحت في السياق ذات صلة، أنه “بعد استهداف الدبابة وتدميرها حاولت قوة إنقاذ صهيونية سحب الدبابة من مكان الاستهداف فتصدى لهم مجاهدونا ومنعوهم من التقدم صوب الآلية فقام الطيران الحربي باستهداف الدبابة بعدة صواريخ وسحقها بشكل كامل بمن فيها”.