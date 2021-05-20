غزة: 107 آلاف نازح وخسائر بـ322 مليون دولار

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الخسائر المادية خلال العشرة أيام الأولى للعدوان الصهيوني، قد بلغت أكثر من 322 مليون دولار.

وأضاف المكتب، إن أكثر من 107 آلاف فلسطيني، نزحوا من منازلهم جراء القصف الصهيوني.

وتابع ذات المصدر، إن القصف الصهيوني خلف هدم 184 برجا سكنيا ومنزلا و33 مقرا إعلاميا، وبلغت قيمة الخسائر 92 مليون دولار.

كما تعرضت أكثر من 1335 وحدة سكنية للهدم الكلي أو البليغ، ونحو 13 ألفا تضررت جزئيا.

هذا ويتواجد 44 ألف فلسطيني موجودون حاليا في مراكز الإيواء، حسب ذات المصدر.

وطالب ممثلو المنظمات الحقوقية في غزة، بوقف العدوان على غزة فورا.