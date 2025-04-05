غزة.. 1309 شهداء وإصابة 3184 آخرين منذ خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني، على قطاع غزة، إلى 1309 شهداء وإصابة 3184 آخرين منذ خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي.

كما سجلت السلطات الصحية الفلسطينية، استشهاد 13 شهيداً جراء العدوان المتواصل على القطاع منذ فجر اليوم السبت.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، “أونروا”. انهيار وقف إطلاق النار بغزة تسبب في موجة نزوح أخرى شملت أكثر من 142 ألف شخص بين 18 و23 مارس المنصرم.

مشيرة أنه نحو 1.9مليون فلسطيني بينهم عشرات آلاف الأطفال نزّحوا قصريا بشكل متكرر منذ بدء العدوان على غزة.

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