غزة.. 17 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف على خان يونس ورفح

استشهد 17 فلسطينيا وأصيب العشرات منذ فجر هذا السبت، جراء قصف مدفعي وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني، استهدف مناطق متفرقة في محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن 12 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 40 آخرين إثر قصف الاحتلال خيام النازحين. غرب مدينة خان يونس، بينهم أربعة من عائلة واحدة.

وأضافت أن خمسة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال قرب مركز لتوزيع المساعدات غرب مدينة رفح.

كما أشارت إلى أن عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على الغذاء منذ 27 من الشهر الماضي. وحتى اليوم، بلغ 115 شهيدا، وأكثر من 580 مصابا، إضافة إلى تسعة مفقودين.

وكان 33 فلسطينيا قد استشهدوا في أول أيام عيد الأضحى، أمس الجمعة، جراء غارات وقصف صهيوني استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

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