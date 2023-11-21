غزة.. 20 شهيدا بقصف الاحتلال مخيم النصيرات

استشهد أكثر من 20 شهيدا، جراء قصف الطائرات الصهيونية منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام، أن قوات جيش الاحتلال قطعت الاتصالات والأنترنت عن مدينة غزة وشمال القطاع.

يشار أن مجازر الاحتلال في قطاع غزة لم تتوقف منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي. إذ كانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد والممتلكات العامة والخاصة. مستهدفة من طرف طائرات ومدفعية الاحتلال، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وكانت وزارة الصحة أعلنت الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء إلى 12.916 والجرحى إلى نحو 32850 جريح، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع أكتوبر الماضي.