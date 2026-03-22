غزة.. 3 شهداء و10 جرحى في قصف صهيوني استهدف مركبة بمخيم النصيرات

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عشرة آخرون، مساء اليوم الأحد، إثر استهداف طائرات استطلاع تابعة للاحتلال الإسرائيلي لمركبة عند مفترق أبو صرار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأوضح مجمع العودة الطبي بالنصيرات أن جثامين الشهداء والمصابين وصلت إلى المستشفى عقب القصف الذي استهدف المركبة بشكل مباشر.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف مماثل بمدينة غزة، حيث أشارت مصادر طبية إلى وصول شهيد وعدد من الجرحى إلى المستشفى، عقب استهداف مجموعة من المواطنين قرب المحكمة القديمة في منطقة جسر الشيخ رضوان.

وتندرج هذه الهجمات ضمن تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما يسهم في ارتفاع عدد الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.