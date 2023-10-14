غزة.. 315 شهيدا بينهم 90 طفلا و107 سيدات منذ صباح اليوم

استشهد 315 مواطنا فلسطينيا بينهم 90 طفلا و107 سيدات، إضافة إلى إصابة 1788 مواطنا، منذ صباح اليوم السبت، في غزة حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأوضح المصدر ذاته أن طيران الاحتلال الحربي شن سلسلة غارات عنيفة على كافة مناطق قطاع غزة. من شمالها لوسطها لجنوبها، استهدفت منازل المواطنين، ومحيط بعض المستشفيات، وأبراجا سكنية.

يشار أن عدد شهداء عدوان الإحتلال الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية ارتفع إلى 2215 شهيدا، بنيهم 724 طفلا. و458 سيدة، والاصابات إلى 8714، منهم 2450 طفلا و1536 سيدة، وذلك منذ بدء العدوان الشامل لليوم الثامن على التوالي.