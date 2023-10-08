غزة.. 413 شهيدا بينهم 78 طفلا و41 إمرأة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل لليوم الثاني على قطاع غزة.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر إستشفائية بغزة، فإن الحصيلة ارتفعت إلى 413 شهيدا بينهم 78 طفلا و41 امرأة .

كما تسبب العدوان الصهيوني أيضا في إصابة 2300 آخرين بجروح مختلفة. يضيف المصدر نفسه.

وحسب مراسل التلفزيون الجزائري من غزة، فإن طيران الإحتلال يشن في هذه الأثناء غارات مكثفة على قطاع غزة باستعمال الطائرات المقاتلة.

للإشارة، استشهد 138 فلسطينيا منذ فجر اليوم, بينهم أطفال رضع ونساء وكبار في السن, جراء قصف الطيران الحربي الصهيوني لعدد من المنازل في مناطق مختلفة من القطاع, حسب نفس المصدر.

و كانت حصيلة سابقة للعدوان تحدثت عن استشهاد 313 فلسطيني واصابة 1990 أخرين.

وفي المقابل بلغ عدد القتلى الصهاينة حوالي 700 قتيل و2156 جريح في العملية المتواصلة “طوفان الأقصى”.