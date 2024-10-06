غزة.. 51870 شهيداً ومفقوداً منذ بداية الحرب

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال “الإسرائيلي” على قطاع غزة لليوم الـ366.

وحسب بيان للمكتب، إرتكب الجيش الإسرائيلي، 3,654 مجزرة، خلال 366 يوماً على حرب الإبادة الجماعية، خلفت 51,870 شهيداً ومفقوداً.

وفصل بيان المكتب، أن حرب الإبادة خلفت 10,000 مفقودٍ، و41,870 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات. من بينهم 16,927 شهيداً من الأطفال. و171 طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية. و710 أطفالٍ استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام.

كما خلفت الحرب، 902 عائلة فلسطينية قتل الإحتلال جميع أفرادها ومسحها من السجل المدني.

وإستشهد 36 شخصا نتيجة المجاعة، و11,487 شهيدة من النساء، و986 شهيداً من الطواقم الطبية. و85 شهيداً من الدفاع المدني، و175 شهيداً من الصحفيين.

وأقام الإحتلال 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات، وتم إنتشال 520 شهيداً من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

كما تم تسجيل 97,166 جريحاً ومُصاباً وصلوا إلى المستشفيات، و396 جريحاً ومُصاباً من الصحفيين والإعلاميين. و69 بالمائة من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

كما إستهدف الإحتلال 187 مركزاً للإيواء، وتم تسجيل 25,973 طفلاً يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما. و3,500 طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

ومر 152 يوماً على إغلاق جميع معابر قطاع غزة، حيث تم تسجيل 12,000 جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج. و12,500 مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

و3,000 مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج، و1,737,524 مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح. و71,338 حالة عدوى التهابات كبد وبائي بسبب النزوح.

فيما تم تسجيل 60,000 سيدة حامل تقريباً مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية. و350,000 مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.و5,000 معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية، و310 حالات اعتقال من الكوادر الصحية.

وتم تسجيل 36 حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم، و2 مليون نازح في قطاع غزة. و100,000 خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين. و204 مقرات حكوميةٍ دمرها الاحتلال.

وكذا 125 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي، و337 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي. و12,700 طالب وطالبة قتلهم الاحتلال “الإسرائيلي” خلال الحرب.

فيما تم تسجيل 785,000) طالب وطالبة حرمهم الاحتلال “الإسرائيلي” من التعليم. و750 معلماً وموظفاً تربوياً في سلك التعليم قتلهم الاحتلال خلال الحرب. و130 عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً أعدمهم الاحتلال.

هذا ودمر الإحتلال 814 مسجداً بشكل كلي من أصل 1245 مسجدًا في قطاع غزة. و148 مسجداً دمرها الاحتلال بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم. و3 كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

فيما تم تسجيل 19 مقبرة دمرها الاحتلال بشكل كلي وجزئي، من أصل 60 مقبرة. و2,300 جثمان سرقها الاحتلال من العديد من مقابر قطاع غزة.

كما دمر الإحتلال 150,000 وحدة سكنية بشكل كلي، و80,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن. و200,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

وألقى الإحتلال 85,000 طن متفجرات على قطاع غزة، وأخرج 34 مستشفى عن الخدمة. بالإضافة إلى 80 مركزاً صحياً.

كما إستهدف الإحتلال 162 مؤسسة صحية، و131 سيارة إسعاف، ودمر 206 مواقع أثرية وتراثية، و3,130 كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء. و330,000 متر طولي شبكات مياه، و655,000 متر طولي شبكات صرف صحي.

كما دمر الإحتلال 2,835,000 متر طولي شبكات طُرق وشوارع، و36 منشأة وملعباً وصالة رياضية. و700 بئر مياه.

وعموما، بلغت نسبة الدمار في قطاع غزة، 86 بالمائة، وبلغت الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية، 35 مليار دولار.