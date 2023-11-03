غزة.. 60 شهيدا في قصف صهيوني لبوابة مستشفى الشفاء

ارتقى 60 شهيدا واصيب العشرات في حصيلة أولية اثر قصف صهيوني لبوابة مجمع الشفاء الطبي بغزة.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 9299 منهم 3760 طفلا و2326 سيدة والمصابين إلى أكثر من 24000.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة إن غارات جيش الإحتلال استهدفت 3 مستشفيات، ويتعلق الأمر بكل من مجمع الشفاء الطبي، مستشفى القدس، والمستشفى الإندونيسي.

وأضاف أشرف القدرة “أبلغنا الصليب الأحمر بتحرك قافلة الجرحى عبر سيارات الإسعاف من مشفى الشفاء لكن الاحتلال استهدف القافلة في أكثر من موقع”.

وللإشارة يواصل الجيش الصهيوني لليوم ال28 على التوالي، ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث قصف الأحياء السكنية والمستشفيات وتجمعات المواطنين والمساجد.