غزوالفضائيات يقضي على مهنة الحكواتي في العالم العربي

عبّر الحكواتي ” عبد الحميد كناكري”عن أسفه لبداية اندثار مهنة الحكواتي في خضم العالم الإفتراضي من “فايسبوك” و”تويتر” وغيرها.

وقال كناكري عند نزوله ضيفا على قناة النهار، بأنّ الحكواتي كان هو التلفزيون في حد ذاته.

مؤكّدا بأنّ وضع تعديلا يتماشى وهذا الغزو الفضائي، فالجمهور ليس بحاجة لمعرفة القصص التاريخية.

وأضاف خاصّة بأنّ الجيل الحالي هو جيل متمسّك بالفايسبوك وغيره، فلابد من معاصرة هذه الشّبكات.

وقال”عبد الحميد كناكري”،أنّ الجزائر جعلت منه بطلا فنانا شاعرا روائيا أديبا حكواتيا.

مضيفا بأنّ الحكواتي في كلّ بلد له إسم معين وفي الجزائر يسمّى “المداح والڤوال”.

مؤكدا بأنّه صاحب مهمة إنسانية يحلّ المشاكل يأمربالمعروف وينهى عن المنكر، وهي مهنة نادرة في الجزائر.