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الرياضة

غزو أوكرانيا.. المشهد حاضر في مباراة مانشيستر سيتي و إيفرتون

بقلم عزيز طالبي
غزو أوكرانيا.. المشهد حاضر في مباراة مانشيستر سيتي و إيفرتون
اوكرانيا
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تضامن لاعبو مانشيستر سيتي و إيفرتون بطريقتهم الخاصة مع أوكرانيا التي تتعرّض لإجتياح. ذلك خلال المباراة التي نشطّها الفريقان اليوم بملعب “جوسيدون بارك”.

وأشار اللاعبون لذك. بالمطالبة بإيقاف الإجتياح المعلن على أوكرانيا من قبل روسيا. برفع علم أوكرانيا.

ويملك كل من “السيتيزين” لاعبا أوكرانيا والأمر يتعلّق بالمدافع زيتشينكو. في حين يملك إيفرتون لاعبا من أصول أوكرانية وهو ماكولينكو.

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