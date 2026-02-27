غزية هشام: “كانت تنقصنا الفعالية للفوز على شباب قسنطينة”

اعتبر المحضر البدني لشباب بلوزداد، غزية هشام، بأن فريقه قدم مردود كبير في مواجهة شباب قسنطينة، إلا أن غياب الفعالية حرمهم من تحقيق الفوز.

وصرح المحضر البدني غزية، في الندوة الصحفية: “سيطرنا على الآداء في مواجهة قسنطينة، وخلقنا العديد من الفرص، لكن الحظ لم يكن إلى جانبنا”.

كما أضاف: “كان بامكاننا حسم المباراة لصالحنا في الشوط الأول، كما حظينا بفرص تهديفية أخرى في الشوط الثاني، لكن كانت تنقصنا الفعالية في التجسيد”.

وتابع غزية هشام: “كنا نريد تعويض النقاط التي ضيعناها في مباراتنا ضد مولودية البيض، لكن الحظ لم يكن إلى جانبنا”.