غسان سلامة: التشاور مع الجزائر أمر مهم في إطار مهمتي في ليبيا

استقبل وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، اليوم السبت بالعاصمة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة.

واكد سلامة أن الجزائر لها حق مشروع في أن تهتم بالأوضاع الليبية بالنظر للأواصر العميقة بين البلدين والحدود الطويلة بينهما.

مشيدا باهتمام الجزائر الدائم لمساعدة ليبيا في الخروج من الانسداد السياسي الذي تعيشه.

وأكد أن التشاور مع مساهل أمر مهم بالنسبة له في إطار المهمة التي أوكلت له في ليبيا.

أوضح سلامة أنه، بالنسبة للعملية السياسية في ليبيا، هناك عدة عناصر في خطة العمل التي تبنتها الأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي.

مضيفا أن البعثة الأممية تعمل على كل هذه العناصر معا من بينها انتخابات محلية وتعزيز أوضاع البلديات.

وكذا محاولة التفاوض على دستور جديد و الاستفتاء عليه وصولا إلى تحضير البلاد لانتخابات ذات مصداقية.

وأردف قائلا أن كل هذه العناصر موجودة في خطة العمل الأممية، ناهيك عن بعض العناصر الأخرى كالحوار مع التشكيلات المسلحة.

مسجلا وجود تقدم متفاوت لكل من هذه العناصر، لكن الإصرار على النجاح فيها جميعا هو أقوى من أي وقت مضى.